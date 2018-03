Incêndio atinge 15 barracos em comunidade de Taipas Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (4), barracos na comunidade Parada de Taipas, no Conjunto City Jaraguá, na zona norte da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram registradas às 7h44 e dez viaturas foram chamadas para contê-las.