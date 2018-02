Incêndio atinge casa da Moeda no Rio Um incêndio atingiu o prédio da Casa da Moeda, em Santa Cruz, no Rio, no início da noite de ontem (13), deixando dois bombeiros intoxicados. De acordo com os militares, o fogo destruiu uma área de aproximadamente 2.400 metros onde fica um galpão de depósito de revestimento das moedas. Após o trabalho dos bombeiros, o local ficou sob a responsabilidade da Superintendência de Segurança da Casa da Moeda.