Incêndio atinge depósito de lixo no Rio Um terreno baldio usado como depósito de lixo, no Caju, na zona portuária do Rio, pegou fogo na madrugada de hoje. A grande quantidade de fumaça gerada pelo incêndio atrapalhou a visibilidade dos motoristas que passavam pela Linha Vermelha na manhã de hoje, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O incêndio atingiu o terreno baldio, usado como depósito de lixo reciclável, localizado atrás de um depósito da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), por volta das 2 horas de hoje. Por volta das 7h, as três equipes dos bombeiros conseguiram controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.