Incêndio atinge depósito de material na zona norte de SP

Um incêndio atingiu um depósito de materiais de construção na Rua Floricultura, 230, no Jardim Brasil, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 18h10, quando os agentes começaram a fazer os trabalhos de rescaldo no local. De acordo com a corporação, não houve vítimas.

O incêndio começou por volta das 13 horas deste sábado, 4, e 27 viaturas dos bombeiros foram para o local. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a Rua Alexandre Ferreira chegou a ser interditada no trecho entre as ruas Júlio Buono e Nicolino Morena para possibilitar o trabalho dos bombeiros. O bloqueio já foi desfeito e não chegou a prejudicar o trânsito na região.

Grande São Paulo

Um homem de 63 anos morreu carbonizado na manhã deste sábado, 4, durante um incêndio em uma residência na Rua Mombaça, no Parque Uirapuru, em Guarulhos, Grande São Paulo. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de Edmilton Antônio de Menezes foi encontrado durante os trabalhos de rescaldo do incêndio, que começou por volta das 10h15 e foi extinto cerca de uma hora depois.

Quatro viaturas da corporação trabalharam no combate às chamas. Os bombeiros ainda não têm informações sobre as causas do incêndio, que só devem ser reveladas após a conclusão da perícia feita pela Polícia Civil.

Interior

Um incêndio atingiu um depósito de material de reciclagem no final desta manhã, na Rua Francisco Eliziário, em Botafogo, Campinas. As labaredas ameaçaram uma área do Serviço de Atendimento ao Imigrante e Mendicante (SAMIM) da Prefeitura de Campinas e um prédio desocupado do antigo Hospital Sagrado Coração de Jesus. Ninguém ficou ferido, mas um homem quebrou a perna ao tentar sair correndo das proximidades. Uma senhora se assustou e teve queda de pressão sendo atendida pelos socorristas.

Seis residências vizinhas foram interditadas e os moradores retirados do local. A Defesa Civil deve fazer uma avaliação das condições e liberar o acesso até o começo da noite. Foram necessários nove viaturas do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio que encontrou objetos de fácil combustão como papel, papelão e material plástico.

Por recomendação de segurança, o SAMIM teve que ser desocupado e aguardar o termino do trabalho dos Bombeiros. Segundo os soldados, o trabalho de rescaldo deve terminar até o inicio da noite. O motivo do incêndio será investigado.

(Com Rose Mary de Souza, especial para O Estado de S.Paulo)

Atualizado às 18h43 para acréscimo de informações.