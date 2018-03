Incêndio atinge depósito de material para reciclagem Um incêndio destruiu um depósito de material reciclável, na manhã deste domingo na região de São Mateus, zona leste da Capital. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o fogo começou por volta das 9h30, no galpão localizado à rua Sargento Ermínio Aurélio Sampaio, no bairro Mascarenhas de Morais. As oito equipes que foram ao local conseguiram dominar as chamas por volta das 11 horas.