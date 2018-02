Incêndio atinge edifício na Avenida Ipiranga Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio de 25 andares no cruzamento da Avenida Ipiranga e a Rua do Boticário, na região central de São Paulo. O fogo começou à 1h, em uma academia de ginástica que fica no térreo do edifício. Cerca de 50 viaturas foram enviadas pelos bombeiros. Apesar de já ter sido controlado, ainda havia focos de incêndio por volta das 6h40 da manhã desta sexta-feira, 08.