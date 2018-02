Incêndio atinge fábrica de bebedouros em Itu

A fábrica estava em operação e os funcionários evacuaram rapidamente as instalações. Eles relataram terem ouvido várias explosões à medida que o fogo avançava. A fumaça obrigou à interrupção das aulas na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itu, que funciona em prédio vizinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Sorocaba, o incêndio não deixou vítimas. As chamas foram controladas no início da tarde. A empresa iniciaria ainda nesta quinta-feira o levantamento dos prejuízos. As causas do incêndio serão apuradas.