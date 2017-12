Incêndio atinge favela em São Paulo Um incêndio de grandes proporções atinge uma favela nesta manhã nas esquinas das avenidas Luiz Carlos Berrini com Roberto Marinho, próximo à Marginal Pinheiros. Encontram-se no local mais de dez carros dos bombeiros. A Policia Militar confirmou que o incêndio teve início por volta das 9 horas e se alastrou rapidamente, devido aos barracos no local serem de madeira, o que facilita a propagação do fogo. Até o momento não há informações sobre feridos ou mortos, mas alguns moradores ainda tentam retirar seus bens dos barracos.