Incêndio atinge favela na zona oeste da capital paulista Um incêndio atinge desde à 0h desta terça-feira uma favela ao lado do Conjunto Habitacional Cingapura, na Avenida José César de Oliveira, em Vila Leopoldina, próximo do portão 9 da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da capital paulista. Os bombeiros demoraram a chegar no local e à 1h15 desta madrugada 8 equipes combatiam o incêndio. Alguns moradores encontram-se em seus barracos e negam-se a abandonar a favela até que o fogo seja extinto. Outros estão agressivos e não querem permitir o trabalho da imprensa no local. Não há registro de feridos até o momento. A causa do incêndio será investigada.