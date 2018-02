Incêndio atinge galpão da Unidos da Vila Maria

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio que teve início por volta das 19 horas, na Rua João Monteiro da Rocha. Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com queimaduras, e foram levadas para o pronto-socorro do Tatuapé. Outras duas pessoas foram intoxicadas pela fumaça e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a assessoria da escola, uma faísca em um dos equipamentos de moldar atingiu uma das alegorias que estavam no galpão, dando origem ao incêndio. A alegoria ficou parcialmente destruída, mas ficará pronta a tempo para o carnaval.

As pessoas feridas já foram liberadas, segundo a escola, que está recebendo através do twitter palavras de apoio e colaboração de várias outras escolas de samba da cidade.