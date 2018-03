Incêndio atinge indústria na zona norte de SP Um incêndio atingia uma indústria na Rua Gabriel Covelli, no bairro Peruche, na zona norte de São Paulo, na noite de hoje. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, o fogo começou por volta das 19 horas. Até as 19h30 ainda não havia informações sobre vítimas.