Incêndio atinge loja de veículos na zona sul de SP

As chamas tiveram início por volta das 2h e foram controladas às 3h20 por cinco equipes dos bombeiros. A informação de que um galão contendo gasolina teria sido encontrado próximo ao muro gradeado do estabelecimento comercial não foi confirmada nem pela PM nem pela Polícia Civil. O incêndio, possivelmente criminoso, foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.

PMs da 4ª Companhia do 27º Batalhão, que tem um posto comunitário a cerca de 500 metros da loja, até as 5h45 preservavam o local do incêndio à espera da perícia, que fará uma varredura dentro e fora da loja para tentar localizar algum objeto suspeito que possa ajudar nas investigações.