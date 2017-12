Incêndio atinge madeireira no Rio Um incêndio de grandes proporções atinge a madeireira Marisol, localizada na estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, desde o início da manhã desta sexta-feira, 21. Bombeiros trabalham no combate das chamas e pelo menos uma pessoa foi socorrida pela corporação após passar mal por causa da fumaça. Algumas casas próximas a fábrica foram atingidas pelas labaredas e até o momento não há informações sobre as causa do incêndio.