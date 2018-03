Incêndio atinge o Parque Nacional do Caraça, em MG As equipes dos bombeiros do Instituto Estadual de Florestas e da Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas tentam controlar o incêndio que atingiu o Parque Nacional do Caraça, no município de Catas Altas, na região central do Estado. Segundo os bombeiros, o fogo provavelmente foi provocado por um raio, que atingiu o parque por volta das 12h30 de ontem. A perícia ainda não confirmou a informação. O Parque do Caraça foi transformado em reserva particular de Patrimônio Natural em 1990.