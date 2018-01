Incêndio atinge Parque Nacional de Ilha Grande, no PR

O incêndio no Parque Nacional da Ilha Grande, em Guaíra (500 quilômetros a Oeste de Curitiba) que teve início na noite de sábado, começou a ser controlado pela brigada de incêndios do Ibama, bombeiros comunitários e a Guarda Municipal de Guaíra neste domingo, 1. A previsão é de que o fogo seja controlado até o final da manhã desta segunda-feira, 2, quando será avaliada a extensão do incêndio. O Parque está localizado no Rio Paraná e tem uma área de 78,8 mil hectares. Segundo o funcionário do parque, Auro Brambilla, a situação estaria bem controlada. "Eles (brigadistas) continuam dentro do parque, mas parece que o fogo está sendo bem controlado", limitou-se a dizer. Durante a tarde, a Corporação do Bombeiro Comunitário havia informado que o principal problema para o combate ao incêndio estava no acesso ao local atingido, pois ele é feito por meio de embarcações, o que dificulta as ações dos grupos de combate.