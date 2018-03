Incêndio atinge parte de shopping em Jundiaí O Corpo de Bombeiros confirmou incêndio em parte do Maxi Shopping, na madrugada desta quarta-feira, 21 , na Vila Rio Branco, cidade de Jundiaí, a 60 km da capital. O fogo começou por volta das 2h em uma loja de materiais esportivos do último piso do shopping e se alastrou pelo andar. O combate às chamas levou pouco mais de duas horas.