Incêndio atinge prédio do antigo Hotel Gávea em Taubaté Um prédio que antigamente era ocupado pelo Hotel Gávea, na região central do município de Taubaté (SP), foi alvo de um incêndio que começou por volta das 23 horas de sábado (31). O fogo foi controlado durante a madrugada deste domingo, segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade. O incêndio ocorreu na Rua Juscelino Kubitschek e não deixou feridos.