Incêndio atinge prédio no centro de SP; não há feridos Os bombeiros combatem nesta madrugada um incêndio que atingiu um prédio comercial no centro de São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros da Capital (Cobom), 14 viaturas estão no local. Trata-se de um edifício de quatro a cinco andares, na esquina da Rua Roberto Simonsen com a Rua Venceslau Brás, próximo da Praça da Sé. Não há vítimas e o fogo está praticamente sob controle, segundo o Cobom.