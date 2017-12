Incêndio atinge prédio no Centro do Rio Bombeiros trabalham para apagar o incêndio que atinge o prédio de número 98 da Rua da Quitanda, no Centro do Rio. O fogo começou por volta das 20 horas, na Drogaria Venâncio. Prédios vizinhos foram esvaziados. Alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que funciona ali perto, também saíram das salas de aula por conta da fumaça. Executivos da Eletrobras, que participavam de uma reunião de acionistas no prédio 103, da Avenida Rio Branco, também tiveram de deixar o local às pressas. Não há informações sobre feridos.