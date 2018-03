Incêndio atinge universidade em Curitiba Um incêndio de grandes proporções destruiu, entre 21h e 23h30 desta terça-feira, uma área de 12 mil m² da Universidade Tuiuti, localizada no bairro das Mercês, região central de Curitiba (PR). Um efetivo de 60 bombeiros e 18 viaturas - o que corresponde a 70% do que estava disponível para este feriado na capital paranaense - teve de ser deslocado até a universidade, que estava fechada. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu o setor administrativo, a capela e uma área desativada onde funcionava alguns laboratórios. "O incêndio foi muito grande e a nossa dificuldade em combater todos os focos ocorreu por causa da grande quantidade de madeira existente nessas áreas.", disse o major Carlos Mascarenhas, chefe do Centro de Controle Operacional dos Bombeiros. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, que foi controlado duas horas e meia depois do início das chamas. Uma perícia será feita em toda a área nesta quarta-feira para se chegar a algum indício da verdadeira causa do sinistro. Segundos os bombeiros, ninguém ficou ferido. Os setores atingidos pelo fogo correm o risco de ruir por causa da estrutura antiga, feita com muita madeira e construída há cerca de cem anos.