Incêndio consome tanque de etanol em usina da Raízen

A usina fica na Fazenda Santo Antônio, área rural do município. O fogo começou por volta das 11h30 e causou uma explosão no tanque. A brigada de incêndio da usina deu o primeiro combate às chamas, até a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros de Bauru e de Jaú. Os demais tanques com etanol foram resfriados para evitar que também incendiassem. Por volta das 15 horas, o incêndio estava controlado.

A empresa informou que não houve ferido ou impacto à produção, já que a unidade não estava operando em razão do período de entressafra. As causas do incêndio estão sendo apuradas, assim como o total do prejuízo. A Raízen, controlada pelo grupo Cosan e pela Shell, tem 24 usinas no centro-sul.