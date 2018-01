Incêndio de grandes proporções atinge galpões no bairro do Pari em SP Um incêndio de grandes proporções atinge desde as 18h20 deste domingo, 19, uma série de galpões no Pari, região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o fogo começou na sede da distribuidora farmacêutica Panarello na Rua Bernardo Saião, 191.