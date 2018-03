Incêndio deixa 3 crianças mortas em Marília

Um incêndio numa residência na noite de segunda-feira, 18, provocou a morte de três crianças em Marília, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as informações dão conta que a mãe dos garotos acendeu algumas velas antes de sair da casa e isso teria provocado o fogo. Três guarnições seguiram para o local, mas não conseguiram evitar a morte das crianças, de sete, cinco e três anos. A mãe, Maria de Lourdes Sousa Neves, foi levada em estado de choque para o pronto socorro do Hospital das Clínicas de Marília.