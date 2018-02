Incêndio deixa uma criança morta em Ribeirão Preto

Nicolas Souza Silva, de 8 anos, morreu no local. O irmão dele Gabriel Souza Silva, de 9 anos, está internado em estado gravíssimo na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão, com queimaduras por todo o corpo. O outro menino, Tiago Souza Silva, de 5 anos, foi retirado da casa por um vizinho no início do incêndio e não sofreu ferimentos. A babá, de 65 anos, que não teve o nome revelado, passa bem.

Ela acompanhava as crianças porque a mãe é diarista e já tinha saído para o trabalho.