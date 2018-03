Incêndio destrói barracos em favela da zona leste de SP Um incêndio destruiu hoje entre oito e dez casas de uma favela, num terreno baldio invadido, no limite entres os bairros de Guaianazes e Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo. Guardas civis da Inspetoria de Cidade Tiradentes foram os primeiros a chegar ao local, uma espécie de "puxadinho" de casas, algumas de alvenaria, construídas no terreno, que pode pertencer a uma fábrica ao lado. Oito viaturas dos bombeiros foram acionadas. Nem os bombeiros nem a Guarda Civil Metropolitana haviam recebido informações sobre feridos.