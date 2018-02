incêndio destrói depósito de algodão em Maringá Um incêndio atinge um depósito a céu aberto de algodão no município de Maringá, na região noroeste do Paraná. O fogo começou no final da manhã e já destruiu três mil de um total de oito mil toneladas do produto. De acordo com os bombeiros, entre 30 e 40 homens trabalham no combate ao fogo. A previsão é de que o incêndio ainda se estenda por mais 48 horas. Ninguém saiu ferido.