Incêndio destrói depósito de caixotes na grande SP Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de caixotes nesta tarde no município de Osasco, região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 17h15, na Rodovia Castello Branco, no sentido capital-interior, na altura do quilômetro 14, pista local. Pelo menos sete guarnições seguiram para o local e conseguiram controlar as chamas. Neste momento, acontece a operação rescaldo. Não há informações sobre vítimas e nenhuma residência ou outro imóvel nas imediações chegou a ser atingido pelo fogo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.