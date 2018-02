Incêndio destrói depósito de embalagens em Santos-SP Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de embalagens plásticas na manhã de hoje em Santos, na Baixada Santista. Não houve vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio no depósito localizado bairro do Macuco começou por volta das 5 horas da manhã. O fogo foi controlado e os bombeiros realizavam no fim da manhã o trabalho de rescaldo.