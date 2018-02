Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes de quatro quartéis - São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e do Quartel Central - trabalharam no local e o fogo foi controlado por volta das 5h. Em torno das 11h30, as unidades ainda realizavam o rescaldo do incêndio. Não há informação sobre feridos ou as causas do acidente. O local passará por perícia.