Incêndio destrói mata nativa em Rio Preto

Nesta segunda-feira, 05, outra área, da Prefeitura de Rio Preto, também anexa à estação ecológica, foi destruída pelo fogo. Foram mais de 80 mil metros quadrados de mata e área de preservação. O incêndio deu mais trabalho aos bombeiros, que até as 17 horas não tinham debelado completamente o fogo. Foram necessários dois caminhões dos bombeiros, carros-pipa da Prefeitura e de uma usina de álcool, além da ajuda do helicóptero Águia, da PM.

Segundo a Polícia Ambiental, foram encontrados restos de colchões e pneus, o que levantou a suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. Mas as investigações, nesta área e no Campus II, serão iniciadas nesta terça-feira, 06, quando os policiais ambientais vão levantar com exatidão a dimensão dos estragos.

O maior receio é que os incêndios voltem a atingir a Estação Ecológica Noroeste Paulista, dona de uma das poucas reservas de Mata Atlântica da região. A reserva, que é a segunda maior da região Norte/Nordeste do Estado e abriga diversas espécies de flora e fauna em extinção, teve 152 dos seus 268 hectares destruídos pelo fogo em junho deste ano.

Na tentativa de evitar maiores danos com os incêndios, a Unesp tenta organizar um plano de manejo para a Estação. Segundo a assessoria da Unesp, o "Plano de Auxílio Mútuo", que visa proteger a reserva de incêndios, está sendo articulado com Corpo de Bombeiros, Fatec, Instituto Florestal, Secretaria do Meio Ambiente e Instituto de Pesca, além de outras instituições.