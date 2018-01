Incêndio destrói moradias em favela na Baixada Santista

SOROCABA - Um incêndio destruiu 20 barracos na comunidade México 70, em São Vicente, na Baixada Santista, na manhã desta segunda-feira, 12. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 30 famílias foram afetadas com a perda das moradias. A favela fica na Vila Margarida e o fogo teria se iniciado a partir de um curto em ligações elétricas clandestinas.

Pelo menos oito viaturas e vinte homens do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Dois moradores passaram mal após inalar e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Defesa Civil enviou agentes e assistentes sociais para cadastrar os moradores que perderam as casas. A prefeitura informou que as famílias seguiram para as casas de parentes e que o levantamento dos danos será concluído na terça-feira, 13. A Polícia Civil fez perícia no local e vai apurar as causas do incêndio.