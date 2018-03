Incêndio destrói parcialmente galpão em São Paulo

Um incêndio destruiu nesta segunda-feira, 7, parte da estrutura do telhado de um galpão pertencente a uma empresa especializada em reparos de carrocerias de caminhões localizada no Parque das Nações, no Jaraguá, região noroeste da capital paulista. O fogo teve início por volta das 4 horas desta madrugada. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, foram enviadas oito equipes para realizar os trabalhos de combate ao incêndio. O fogo foi controlado depois de duas horas de atuação dos bombeiros. Não houve registro de pessoas feridas e nem foi informado ainda o que poderia ter gerado o incêndio.