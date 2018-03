Incêndio destrói shopping popular no centro de São Paulo

Um forte incêndio atingiu no início da madrugada desta quarta-feira, 12, um shopping popular, que fica na Rua Alexandrino Pedroso, entre o Pari e o Brás, na região central de São Paulo. O fogo teve início à 0h35 e só foi extinto às 6h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessárias 26 viaturas para controlar as chamas, que destruíram o local.

Logo após o início do incêndio, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisou interditar o cruzamento com a Avenida Vautier. Os Bombeiros não têm informação sobre possíveis vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio.

Conhecido como Azulão, o shopping fica próximo ao local onde era realizada a Feira da Madrugada. Há duas semanas, a Feirinha foi fechada justamente pelo risco de incêndios no local. As obras de reforma para atender as exigências de segurança dos Bombeiros terminam em 60 dias, segundo a Prefeitura.