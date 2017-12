Incêndio em apartamento interdita rua em Copacabana Um incêndio num edifício interditou na manhã deste sábado uma das principais vias de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Bombeiros tentavam controlar as chamas no número 160 da Rua Barata Ribeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h10 num apartamento do 10º andar. Ainda não há informações sobre feridos nem as dimensões ou causas do incêndio. O Centro de Operações da Prefeitura informou que a interdição da rua, no trecho entre a Avenida Princesa Isabel e Rua Duvivier, provocou congestionamento. Os motoristas estão sendo orientados a trafegar pela Avenida Atlântica.