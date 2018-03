Incêndio em apartamento mata menino de 9 anos no Rio Um menino de 9 anos morreu carbonizado durante um incêndio, na madrugada de hoje, na cobertura do edifício Marlux, em Copacabana, na zona sul do Rio. O garoto dormia sozinho num dos três quartos do segundo andar do apartamento. O avô do menino, que dormia em outro quarto, conseguiu escapar. Outras duas pessoas dormiam no primeiro andar da cobertura. Uma delas, Rafael de Oliveira, de 28 anos, sofreu intoxicação. Ele foi atendido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e liberado no local. As chamas destruíram toda a cobertura. A perícia chegou ao local pela manhã, mas as causas do incêndio só devem ser conhecidas em 30 dias, quando o laudo será concluído.