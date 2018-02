Incêndio em depósito da Electrolux dura mais de 15 horas

Mesmo com o fogo confinado, sem chance de se espalhar, o Corpo de Bombeiros acredita que somente na quarta-feira, 18, ele estará finalizado. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Logo após o início do incêndio a fumaça tomou conta de uma área de um quilômetro quadrado e atingiu também os bairros Moradias da Ordem e Rio Bonito. A Secretaria da Educação também cancelou as aulas de 14 escolas municipais e centros municipais de Educação Infantil, com cerca de 2 mil crianças, que corriam riscos de intoxicação. O cancelamento deve permanecer por mais dois dias.

Uma moradora próxima a Electrolux disse à imprensa que ela acordou às cinco horas com o forte calor que vinha da fábrica, além de ouvir estalos. Minutos depois ela e outros vizinhos temeram que as casas de madeira que ficam próximas fossem atingidas pelas chamas. Ela e a filha foram para uma unidade médica para serem atendidas, pois ambas chegaram a passar mal. A Secretaria Municipal da Saúde contabilizou o atendimento a 109 pessoas que mostravam problemas respiratórios provocados pela fumaça.

Muitas famílias também foram levadas para abrigos na região do Pinheirinho, bairro próximo à região, mas que está livre da fumaça.

Por meio de nota, a empresa informou que as causas do incêndio estão sendo investigadas pela empresa em parceria com peritos especializados. Além disso, a empresa disponibilizou auxílio para as unidades de saúde que estão atendendo as pessoas que sofreram algum tipo de dificuldade.