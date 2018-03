Incêndio em depósito intoxica 21 operários no RS O incêndio do depósito de materiais de um prédio em construção intoxicou 21 operários, que tiveram de ser hospitalizados, na tarde desta segunda-feira, em Lajeado, no Vale do Taquari (RS). O fogo teria consumido um estoque de poliestireno expandido, um plástico usado na construção civil, e provocado uma fumaça escura que cortou a passagem da maior parte dos trabalhadores para os andares mais baixos do edifício, que tem dez pavimentos. Resgatados pelos bombeiros, os operários foram encaminhados aos hospitais Bruno Born e Estrela e, apesar da situação estável, passariam algumas horas em observação.