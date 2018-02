Incêndio em favela no centro de SP deixa 1 morto

O fogo teria começado nas proximidades de um prédio ocupado pelos moradores da favela no centro da comunidade. Bombeiros de toda a cidade ajudaram no combate às chamas, que começaram pouco depois das 9 horas. A favela ocupa uma área de 30 mil metros quadrados - 6 mil metros quadrados (20%) queimaram. Os três civis feridos teriam pulado do prédio em chamas, segundo os bombeiros. Duas pessoas tinham sinais de intoxicação e uma sofreu fratura. Mas ninguém corria risco de morte até a noite de hoje.

Uma das feridas é a dona de casa Andrea Patrícia Pereira Moreira, de 41 anos. Ela morava no primeiro andar do prédio. O filho dela, Jefferson, de 25 anos, conta que havia saído de casa e viu o incêndio pela TV. Só encontrou a mãe após procurá-la em dois hospitais. O prédio era habitado por cerca de 600 pessoas - parte delas, segundo os moradores, oriunda de despejos de outras ocupações. A Prefeitura prometeu cadastrar os desabrigados em programas sociais e ofereceu abrigo ou auxílio-moradia.

Durante os trabalhos de combate ao fogo, o soldado Ricardo da Conceição, de 38 anos, foi atingido na cabeça por uma televisão que foi arremessada por um dos moradores. O acidente aconteceu quando as famílias tentavam salvar eletrodomésticos de seus barracos. Conceição, que tem dez anos de serviço como bombeiro, foi levado para o Hospital das Clínicas, em Pinheiros, zona oeste, e permanecia em estado de observação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.