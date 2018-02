Incêndio em lanchonete tumultua shopping no RS Um incêndio de médias proporções destruiu parte da lanchonete Burger King, na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, na noite deste domingo, 10, em Porto Alegre. O incêndio teve início na cozinha do estabelecimento e se espalhou pela loja rapidamente. Não há registro deferidos.