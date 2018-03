Incêndio em pátio queima 25 veículos no interior de SP Um incêndio destruiu 20 automóveis e cinco motocicletas no pátio de uma empresa de guinchos, na noite de quarta-feira, 19, em Santa Cruz do Rio Pardo, no sudoeste paulista. O pátio estava lotado de carros. Os bombeiros trabalharam por duas horas para apagar as chamas e evitar que o fogo atingisse mais veículos. A brigada de incêndios de uma usina de açúcar ajudou no combate às chamas.