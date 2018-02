Incêndio em prédio intoxica 2 pessoas no centro de SP Ao menos duas pessoas ficaram intoxicadas hoje após um incêndio no sexto andar de um prédio no bairro Santa Cecília, no centro de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou nove equipes ao local, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa, uma delas com parada cardiorrespiratória. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a rua do prédio para facilitar o trabalho dos bombeiros. Não há informações sobre as causas do incêndio.