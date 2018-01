Incêndio em Santos é reduzido para dois tanques de combustível, diz Ultracargo Nota distribuída na noite deste domingo, 05, pela Ultracargo, proprietária dos tanques de combustível que estão sob chamas em Santos, informa que "neste momento o fogo atinge apenas dois tanques no incêndio em parte de seu terminal em Santos". Um tanque que continha etanol teve as chamas extintas, segundo a empresa. A nota da companhia diz ainda que sete rebocadores operam agora no local bombeando água para o combate às chamas ainda remanescentes.