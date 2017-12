Incêndio já consumiu 13% de Parque Nacional no MT Cerca de 13% dos 33 mil hectares do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá, já foram consumidos pelo incêndio que foi iniciado no sábado. Há risco de o fogo se espalhar para fora do complexo turístico. O prefeito de Chapada dos Guimarães, Gilberto Mello, decretou situação de emergência, justificada pelo prejuízo ambiental que o incêndio causa ao Parque. O município continua em estado de alerta. O parque permanece fechado, sem previsão de abertura para visitações. O coordenador do Parque de Chapada dos Guimarães, Eduardo Barcellos, disse que o fogo está sendo difícil de ser controlado, porque há 40 dias não chove na região e a baixa umidade relativa do ar chegou ontem a 13%. A região atingida pelo fogo é montanhosa, o que dificulta o acesso do pessoal envolvido no combate às chamas. O analista ambiental do Ibama, Cecílio Pinheiro, acredita que o fogo começou fora do parque.