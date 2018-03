Incêndio mata três irmãos em Porto Alegre Um incêndio destruiu uma casa e matou três irmãos que estavam dentro dela na tarde desta quinta-feira, em Porto Alegre. As vítimas foram um rapaz de 21 anos e duas crianças, um menino de 4 anos e uma menina de 3 anos. A mãe dos três não estava em casa na hora da tragédia. Quando conseguiram apagar as chamas, os bombeiros encontraram os corpos. As causas do incêndio não são conhecidas e serão apuradas pela perícia.