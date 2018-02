Incêndio na Serra da Canastra destrói 6 mil hectares de mata

Um incêndio atingia na noite de ontem o Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no centro-sul de Minas Gerais, a 310 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Passos (MG), cerca de 6 mil hectares haviam sido destruídos.

O incêndio, que teria sido criminoso, segundo os bombeiros, começou na noite de anteontem. Uma viatura, 35 brigadistas, 4 bombeiros e 4 policiais ambientais tentavam controlar as chamas. Uma aeronave do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também ajudava no trabalho.

Criado em 1972 com o objetivo de proteger a nascente do Rio São Francisco, o Parque Nacional da Serra da Canastra deveria ter 200 mil hectares, mas apenas 71 mil hectares foram regularizados. O restante é objeto de litígio entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e proprietários rurais.

Em setembro de 2006, a reserva sofreu com um incêndio de grandes proporções, que provocou a destruição de 45 mil hectares de vegetação, mais de 63% do total da área regulamentada. Na época, o Ibama afirmou que o fogo havia sido iniciado criminosamente.

O parque passou ainda por incêndios importantes em 2000 e 2003, sempre nos meses do inverno, quando o clima seco contribui para que o fogo se espalhe.