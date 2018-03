Incêndio no centro de Belo Horizonte deixa um ferido Um incêndio em um imóvel deixou uma pessoa ferida nesta terça-feira, 1, no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início numa padaria, após um suposto vazamento de gás, e se alastrou, atingindo uma loja de peças de motocicletas no mesmo prédio. Os bombeiros informaram que o ferido seria o dono da padaria. Ele foi encaminhado para o Hospital João XXIII. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde dele.