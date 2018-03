Incêndio no Rio destrói construções em volta

"Existem tanques que não se romperam, há risco de rompimento e de piorar a situação. O trabalho tem que ser feito com muito cuidado", afirmou o coronel em entrevista ao RJTV, da Rede Globo. O fogo ainda não foi contido e se espalha além dos limites do depósito, destruindo construções em volta. Atingiu também postes de eletricidade. O incêndio começou na manhã desta quinta-feira, em um depósito da rua Geraldo Rocha, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense). Segundo o subsecretário, uma escola próxima ao local do incêndio também foi esvaziada. Ainda não há informações de feridos. Bombeiros de pelo menos seis quartéis foram deslocados para combater o fogo. As chamas podem ser vistas a quilômetros de distância. O depósito fica próximo à rodovia Rio-Teresópolis (BR-116 Norte).