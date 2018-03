Incêndio no Rio mata três crianças de mesma família Um incêndio levou à morte três crianças de uma mesma família hoje, no Rio de Janeiro. Os irmãos Marcos Paulo, de 7 anos; João Vitor, de 5 anos, e Priscila Silva Pinto Nascimento, de 14 anos, dormiam na sala da casa onde moravam, na comunidade de Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, quando o fogo começou, provavelmente devido a um curto-circuito. As chamas se espalharam rapidamente e as crianças morreram no local. Os pais, que dormiam em um quarto na mesma casa, nada sofreram e conseguiram se salvar.