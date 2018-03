Incidente em pneu de avião fecha Confins-MG por 5 horas Um Fokker 100 da empresa aérea Ocean Air apresentou ontem problemas nos pneus no momento da decolagem e fechou o Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins, em Minas Gerais, por cinco horas: das 21 horas às 2 horas desta madrugada, de acordo com a Empresa de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Ninguém ficou ferido. A troca dos pneus foi feita pela companhia aérea. O voo, com 79 passageiros a bordo, tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Os passageiros foram encaminhados a um hotel e deverão seguir viagem hoje à capital paulista.