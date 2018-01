Incluir legenda no tocador da Apple é difícil e fica ruim Para muitos não basta colocar um vídeo no iPod – é preciso legendá-lo, mesmo que as letras fiquem minúsculas. Se a tradução já está embutida no vídeo, é automático. Mas o bicho pega quando se quer pôr no iPod um arquivo de texto SRT à parte com as legendas - vide as traduções feitas pelos fãs de Lost. Converter um arquivo de vídeo para MPEG-4 com uma extensão SRT é difícil. O Link testou o software VLC Media Player (www.videolan.org/vlc/). Ao instalá-lo, selecione o arquivo a ser convertido em "Open File" e clique em "Usar Arquivo de Legendas". Entre em "Advanced Settings", escolha "Codificação de Legendas" e selecione a opção ISO-8859-1. Para o tamanho da letra, opte por grande. Volte para "Arquivo", "Open File" e selecione "Stream Save" e, depois, "Configurações". Digite em cima o nome do futuro arquivo, não esquecendo de colocar ao final .mp4. Na seção "Método de Encapsulação", clique em MP4. Em "Opções de Transcodificação", marque codec de vídeo e n264. Na caixa ao lado, a taxa de bits deve ser 768. Marque também a opção "codec de áudio" e selecione mp4a. Ponha 96 na taxa de bits. Selecione "Subtitles Overlay" e, ufa, dê O.K. nas próximas duas janelas para a conversão começar. Por fim, inclua o vídeo no iTunes. Se não funcionar, clique com o botão direito sobre ele e selecione "Convert Selection for iPod". Mesmo após o longo processo, as legendas ficam tortas e sem padrão. G.M.